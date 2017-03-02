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kalıyor mu?

Ali Yıldırım takımın başına Aykut Kocaman’ı isterken Aziz Yıldırım ’ın kalmasından yana

Advocaat kalıyor mu?
Fenerbahçe'de Advocaat'ın durumu kesinlik kazanmadı. Yöneticilerden Ali Yıldırım, yeni sezon için Aykut Kocaman'la görüşerek kendisini ikna etme uğraşı veriyor. Ancak Başkanı Aziz Yıldırım'ın Aykut Kocaman'a sıcak bakmadığı ve Dick Advocaat'ın takımda kalması yönünde görüş bildirdiği öne sürüldü.

ŞANS VERMELİ
Yıldırım'ın, "Bu kadroyu Advocaat kurmadı. Onun için yapacakları sınırlı. Yeni sezonda ona bir şans daha vermeliyiz" demesi Hollandalı hocanın durumunu bilmeceye çevirdi.

FIRÇAYI YEDİ AKLI BAŞINA GELDİ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın Samandıra'ya gelerek Teknik Direktör Advocaat'la oyuncuların durumlarıyla ilgili konuşup tavsiyelerde bulunması işe yaradı. Hollandalı hoca Yıldırım'ın uyarısından sonra Kayseri kafilesinde 27 oyuncuya yer verdi.

VOLKAN DEMİREL BİLE KAFİLEDE
Sakatlığı devam eden futbolcular takım arkadaşlarını Kayseri deplasmanında destekleyecek. Sakatlığı devam eden Volkan Demirel'in yanı sıra forma şansını az bulan Emenike, Stoch ve Karavaev gibi isimler Kayseri'ye götürüldü.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe
  • Gazete
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