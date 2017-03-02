Aday olacak varsa karşıma çıksın!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım son günlerde camiada oluşan seçim dedikoduları ile ilgili konulara açıklık getirdi. Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin Mart ayı sayısındaki yazısında Olağanüstü genel kurula gitmeyeceklerini belirtirken yargıtay kararı sonrası gerekeni yapacağını bir kez daha tekrarladı, adaylıkta adı geçen Ali Koç'a da mesaj yolladı. Yıldırım, yargıtay sonrası seçime gitme sözünün arkasında olduklarını belirterek, "Ancak bu Demokles'in kılıcı gibi yönetimin üzerinde durmasına müsaade etmeyeceğiz. Artık FETÖ yargılanmaya başlamıştır ve yargıtayl kararının bir hükmü kalmamıştır. Ama biz yine de verdiğimiz sözü tutacağız ve yargıtay karar verdikten sonra kongre kararını hayata geçireceğiz" dedi.



ADAYLIĞI DÜŞÜNEN KOÇ'A İNCE MESAJ!

Fenerbahçe'nin zor günlerden geçtiğini belirten Yıldırım, "Yönetimin, demokratik olmayan yöntemlerle olağanüstü genel kurula gitmesini asla kabul etmiyoruz. Hortlatılmak istenen bu düşünce Fener'e geçmiş yıllarda ağır kararlar vermiştir. Bu yöntem ile mevcut yönetim yıkıldığında ortaya çıkacak bir başkan adayı varsa bunu da bir Fenerbahçeli olarak ben de bilmek isterim" diyerek Ali Koç'a mesaj yolladı.



KUMPAS KURANLAR HESABINI VERİYOR

Yıldırım'ın sözleri "2018'de de aday olacak" diye yorumlandı. FETÖ davasına da değinen Yıldırım, "Fenerbahçe'ye 3 Temmuz 2011'de kumpas kuranlar, geçtiğimiz Şubat ayı içinde yargılanmaya, yaptıkları ileri sürülen hukuksuzlukların hesabını vermeye başladılar. Kimi yaptığı hukuka aykırılığı tüm çıplaklığı ile sorgusunda ifade etti, kimileri ise biraz daha zaman kazanmak için savunmasını erteledi" dedi.

