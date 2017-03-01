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Yeni hedefimiz Avrupa Kupası

Yeni hedefimiz Avrupa Kupası
Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak yönetim olarak yeni hedeflerinin bir Avrupa Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, "Bu şekilde çalıştıkça bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. İnsanların mutluluk duyduğu bir oyun ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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