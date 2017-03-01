Yeni hedefimiz Avrupa Kupası

Beşiktaşlı yöneticilerden Metin Albayrak yönetim olarak yeni hedeflerinin bir Avrupa Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Siyah-Beyazlı yönetici, "Bu şekilde çalıştıkça bunun karşılığını alacağımıza inanıyorum. İnsanların mutluluk duyduğu bir oyun ortaya koyuyoruz" ifadesini kullandı.