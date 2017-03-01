Trabzon’un gözü bu ikilide

Gelecek sezon 50. yılda iddialı bir kadro oluşturma yolunda şimdiden çalışmalara başlayan Trabzonspor, transfer çalışmalarına başladı. Başkan Muharrem Usta'nın ilk etapta Kasımpaşa ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tunay Torun ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.



TOLGAY ARSLAN DA GELİYOR...

Bordo-mavililerin başkanı Usta'nın, devre arasında kadrosuna katamadığı Tolgay Arslan için yaptığı girişimler ise sürüyor. Başkan Usta'nın yakın çevresine, "Tolgay Arslan için Beşiktaş ile sezon sonu transferin gerçekleşmesi noktasında bir sorun gözükmüyor" dediği ve bu noktada oyuncuyla temasların ise sürdüğü ifade edildi.



2017'DE YENİLGİ YÜZÜ GÖRMEDİLER

Trabzonspor'da ara transferde kadroya dahil edilen Olcay Şahan, Mas, Pereira, Medjani ve Rodallega, Bordo-Mavili takıma geldikten sonra mağlubiyet yüzü görmedi. Trabzon 6 lig maçında 14 puanla, 15 puan toplayan lider Beşiktaş'tan sonra 2. sırada yer aldı.