Fenerbahçe'de dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın sürpriz bir konuğu vardı. Başkan Aziz Yıldırım yanında İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Önder Fırat olduğu halde tesislere gelerek idmanı izledi ve sonrasında teknik direktör Advocaat ve Sarı-Lacivertli futbolcularla bir görüşme yaptı. İlk olarak Advocaat ile bir görüşme yapan Yıldırım'ın Hollandalı teknik adama, "Sezon sonuna kadar kesin olarak takımın başındasın. Takımı bir an önce toparla. Maç sonlarında yaptığın basın toplantılarını fazla uzatma. Açıklamalarınla bizi zor durumda bırakma. Futbolcuları küçük düşürecek ve seni provoke edecek sorlara cevap verme" dediği belirtildi.
SEZON DAHA BİTMEDİ HEDEFLERİMİZ VAR!
Sonrasında Fenerbahçeli futbolcularla da konuşan Başkan Aziz Yıldırım, ciddi uyarılarda bulundu. Yıldırım, "Son döremde ortaya koyduğunuz futbol size hiç yakışmıyor. Oynadığımız futbolu beğeniyorsanız benim diyecek bir şeyim yok. Kendinize çeki düzen verin. Sezon daha bitmedi. Türkiye Kupası'nı istiyorum. Ligde de Şampiyonlar vizesi istiyorum. Sadece maçlarda değil antermanlarda da varınızı yoğunuzu ortaya koymanız gerekiyor" dedi.
YILDIRIM ÇARE ARIYOR
Yönetici arkadaşlarıyla Samandıra'ya giden Başkan Aziz Yıldırım, takımın kötü gidişatına çare bulmak için yoğun çaba sarfediyor.
Samandıra’ya Yıldırım düştü
Advocaat’a: Sezon sonuna kadar seninle devam edeceğiz. Takımı bir an önce toparla. Basın toplantılarını kısa kes. Bizi zor durumda bırakma. Futbolculara: Oynadığınız kişiliksiz futbol size hiç yakışmıyor. Kendinize çeki düzen verin... Türkiye Kupası'nı istiyorum. Artık taraftarı üzmeyin.
Fenerbahçe'de dün Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanın sürpriz bir konuğu vardı. Başkan Aziz Yıldırım yanında İlhan Ekşioğlu, Ali Yıldırım ve Önder Fırat olduğu halde tesislere gelerek idmanı izledi ve sonrasında teknik direktör Advocaat ve Sarı-Lacivertli futbolcularla bir görüşme yaptı. İlk olarak Advocaat ile bir görüşme yapan Yıldırım'ın Hollandalı teknik adama, "Sezon sonuna kadar kesin olarak takımın başındasın. Takımı bir an önce toparla. Maç sonlarında yaptığın basın toplantılarını fazla uzatma. Açıklamalarınla bizi zor durumda bırakma. Futbolcuları küçük düşürecek ve seni provoke edecek sorlara cevap verme" dediği belirtildi.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Gazete
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