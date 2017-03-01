Portekiz’de Talisca zirvesi

Beşiktaş' ta sıcak saatleryaşanıyor... Bir süre önce Talisca'nın bonservisini almak için Benficalı yetkililerle konuşan Beşiktaş Yönetimi, G.Saray'a attığı golün ardından Brezilyalı futbolcu için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.



5 MİLYON EURO

Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde Benfica ile görüşerek Talisca'nın bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş Talisca için Portekiz kulübüne 5 milyon Euro teklif etmeyi hedefliyor.