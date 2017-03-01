Yol Durumu
  1. Kartal Sancaktepe’yi 4 golle dize getirdi
  2. Demba Ba İstanbul’a geldi

Portekiz’de zirvesi

Beşiktaş Yönetimi, G.Saray’a attığı golün ardından için yeniden harekete geçti. Brezilyalı yıldızın bonservisini almak için Benfica’nın kapısı bir kez daha çalınacak

Portekiz’de Talisca zirvesi
Beşiktaş' ta sıcak saatleryaşanıyor... Bir süre önce Talisca'nın bonservisini almak için Benficalı yetkililerle konuşan Beşiktaş Yönetimi, G.Saray'a attığı golün ardından Brezilyalı futbolcu için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.

5 MİLYON EURO
Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde Benfica ile görüşerek Talisca'nın bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi. Beşiktaş Talisca için Portekiz kulübüne 5 milyon Euro teklif etmeyi hedefliyor.
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar