Portekiz’de Talisca zirvesi

Beşiktaş' ta sıcak saatleryaşanıyor... Bir süre önce Talisca'nın bonservisini almak için Benficalı yetkililerle konuşan Beşiktaş Yönetimi,G.Saray'a attığı golün ardından Brezilyalı futbolcu için bir kez daha harekete geçme kararı aldı.
5 MİLYON EURO
Yöneticilerden Umut Güner'in bu hafta içinde Benfica ile görüşerek Talisca'nın bonservisini almaya çalışacağı öğrenildi. BeşiktaşTalisca için Portekiz kulübüne 5 milyonEuro teklif etmeyi hedefliyor.
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