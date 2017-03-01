Lens’ten iyi haber var! Kalmak istiyor

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutmak istediği JeremainLens ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi. Lens'in, "Ben Fenerbahçe'dekalmak ve bukulüpteoynamakisterim. İstanbul'dada yaşamaktan bir sıkıntımyok. Alıştım ve buşehri seviyorum. Amabonservisim elinde tutanSunderland'ı ikna etmenizgerekiyor" dedi.
KİRALANACAK... Fenerbahçe'nin İngiliz kulübü Sunderland ile yakın bir zamanda masaya oturacağı büyük bir ihtimalle kiralama seçeneğinin yeniden günmede geleceği belirtildi.
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