Lens’ten iyi haber var! Kalmak istiyor

Fenerbahçe yönetiminin önümüzdeki sezon takımda tutmak istediği Jeremain Lens ile yapılan görüşmelerin olumlu geçtiği ve Hollandalı yıldızın Fenerbahçe'de kalmak istediği belirtildi. Lens'in, "Ben Fenerbahçe'de kalmak ve bu kulüpte oynamak isterim. İstanbul'da da yaşamaktan bir sıkıntım yok. Alıştım ve bu şehri seviyorum. Ama bonservisim elinde tutan Sunderland'ı ikna etmeniz gerekiyor" dedi.



KİRALANACAK...

Fenerbahçe'nin İngiliz kulübü Sunderland ile yakın bir zamanda masaya oturacağı büyük bir ihtimalle kiralama seçeneğinin yeniden günmede geleceği belirtildi.