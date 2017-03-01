Kartal Sancaktepe’yi 4 golle dize getirdi

Galatasaray maçından sonra ara vermeyen Beşiktaş, Sancaktepe Belediyespor ile oynadığı özel karşılaşmayı 4-1 galip kapattı. Galatasaray önünde forma giyen Gökhanİnler, Tolgay ve Beck bu maçta da ilk 11'de oynadı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Aboubakar, Aras (2) ve Mustafa Apardı attı. Sancaktepe'nin tek golünü penaltıdan Nuri attı. Beşiktaş'ta Ersan Gülüm bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.
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