Kartal Sancaktepe’yi 4 golle dize getirdi

Galatasaray maçından sonra ara vermeyen Beşiktaş, Sancaktepe Belediyespor ile oynadığı özel karşılaşmayı 4-1 galip kapattı. Galatasaray önünde forma giyen Gökhan İnler, Tolgay ve Beck bu maçta da ilk 11'de oynadı. Siyah-Beyazlı takımın gollerini Aboubakar, Aras (2) ve Mustafa Apardı attı. Sancaktepe'nin tek golünü penaltıdan Nuri attı. Beşiktaş'ta Ersan Gülüm bu karşılaşmada ilk 11'de forma giydi.