Josef: Fener için pişman değilim

F.Bahçe'nin Brezilyalı yıldızı Josef de Souza, ülkesinin medyasına açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de oynamaktan ve İstanbul'da yaşamaktan mutlu olduğunu söyleyen Josef, "Ailemde buraya alıştı. Takım olarak zor günler yaşıyoruz. Ama bunları aşacağız. F.Bahçe'ye gelmekten hiç pişman olmadım" dedi.