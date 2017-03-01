Yol Durumu
  1. Samandıra’ya Yıldırım düştü
  2. Arena cennet oldu!

İyi teklif gelirse Kjaer satılacak

Sarı-lacivertli yönetim, 15 milyon Euro civarında bir teklif gelmesi halinde Danimarkalı stoperini elden çıkaracak... İspanyol ve İngiliz kulüplerinin sezon sonunda harekete geçmesi bekleniyor

İyi teklif gelirse Kjaer satılacak
UEFA ile yaptığı anlaşma gereği önümüzdeki sezon sattığı oyuncu miktarınca transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'de yönetim çare arıyor. Sarı-Lacivertli yönetimde 15 milyon Euro civarında bir teklif gelirse Kjaer'in satılmasına sıcak bakıldığı ve bu paranın ciddi kaynak olacağı görüşü hakim.

BEKLiYORLAR
Özellikle İngiliz ve İspanyol kulüplerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Avrupa'nın en önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar