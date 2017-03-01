İyi teklif gelirse Kjaer satılacak

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği önümüzdeki sezon sattığı oyuncu miktarınca transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'de yönetim çare arıyor. Sarı-Lacivertli yönetimde 15 milyon Euro civarında bir teklif gelirse Kjaer'in satılmasına sıcak bakıldığı ve bu paranın ciddi kaynak olacağı görüşü hakim.



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Özellikle İngiliz ve İspanyol kulüplerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, Avrupa'nın en önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.