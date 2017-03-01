İyi teklif gelirse Kjaer satılacak

UEFA ile yaptığı anlaşma gereği önümüzdeki sezon sattığı oyuncu miktarınca transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'de yönetim çare arıyor. Sarı-Lacivertli yönetimde 15 milyon Euro civarında bir teklif gelirse Kjaer'in satılmasına sıcak bakıldığı ve bu paranın ciddi kaynak olacağı görüşü hakim.
BEKLiYORLAR
Özellikle İngiliz veİspanyol kulüplerinin sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Sarı-lacivertli kulübün Danimarkalıstoperi SimonKjaer, Avrupa'nın en önemli defans oyuncuları arasında gösteriliyor.
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