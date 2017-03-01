Beşiktaş'ın ligde Galatasaray'ı yenmesi sosyal medyayı salladı... Siyah-Beyazlı takımın aldığı 1-0'lık galibiyetle Başakşehir'e 4, Galatasaray'a 10 ve Fenerbahçe'ye 12 puan fark atması ilginç esprilere neden oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe kaos yaşarken Beşiktaş'ın keyifli bir dönem geçirmesi Siyah-Beyazlı camiada bahar havası estirdi. Dün sosyal medyada paylaşılan bir caps çok konuşuldu. "İstanbul'da hava durumu' başlığıyla atılan bu caps'te Beşiktaş için güneşli tanımlaması yapılırken Başakşehir -4, Galatasaray -10 ve Fenerbahçe -12 sıcaklığında gösterildi. Beşiktaş'ın ligde rakiplerine yaptığı puan farkı böylece hava durumu olarak lanse edildi.



KAZAKLA MONTLA MI KUTLAYACAĞIZ!

Twıtter'da da taraftarlar özellikle Teknik Direktör Şenol Güneş ve futbolcuları övdü. Sosyal medyada, "Mayıs'ta şampiyonluk hayali kuranlar Şubat'ta Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kabullendi", "Kazakla, montla şampiyonluk kutlaması yapmak da varmış" yorumları yapıldı.



