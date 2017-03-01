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İmza kağıda değil kalbe atılır

İmza kağıda değil kalbe atılır
Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'le yeniden sözleşme yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifte bulunduğu Güneş'in, "İmza kağıda değil kalbe atılır. Önce yapmamız gerekenler var. Ondan sonra oturup konuşuruz" dediği gelen bilgiler arasında.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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