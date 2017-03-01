Beşiktaş Yönetimi'nin Şenol Güneş'le yeniden sözleşme yapmak için harekete geçtiği öğrenildi. 2. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin teklifte bulunduğu Güneş'in, "İmza kağıda değil kalbe atılır. Önce yapmamız gerekenler var. Ondan sonra oturup konuşuruz" dediği gelen bilgiler arasında.