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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 23 Nisan'da oynanılacak...

Dev derbinin tarihi belli oldu
TFF tarafından yapılan açıklamaya göre "Anayasa Değişikliğine İlişkin Halk Oylaması" nedeniyle aynı hafta sonu liglerde müsabaka oynanmayacak.

Buna göre Spor Toto Süper Ligde 14, 15, 16 ve 17 Nisan tarihlerinde oynanması gereken 28. Hafta müsabakalarından itibaren kalan haftalar bir hafta kaydırıldı. Böylece daha önce 28 Mayıs 2017'de biteceği ilan edilen Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu 4 Haziran 2017'de oynanacak olan 34. Hafta müsabakaları ile sona erecek.

Bu durumda 28.hafta karşılaşması olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 23 Nisan'da oynanılacak.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 00:14
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