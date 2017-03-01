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Fırtına Estaban’ı bırakmıyor

Okay ve Yusuf Yazıcı’nın ardından takımda kalması için kaleci Esteban ile de masaya oturulacak

Fırtına Estaban’ı bırakmıyor
Trabzonspor yönetimi transferde Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra kaleci Esteban ile de görüşüp yeniden anlaşmanın zeminini arayacak. Sözleşmesi sona erecek olan yedek kaleci Esteban'ın takım arkadaşlarıyla ve şehre olan uyumundan fazlasıyla memnun olan yönetimin, bu bölgede bir sıkıntı yaşamamak adına oyuncuyla şimdiden anlaşması bekleniyor.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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