Fırtına Estaban’ı bırakmıyor

Trabzonspor yönetimi transferde Okay Yokuşlu ve Yusuf Yazıcı'nın yanı sıra kaleci Esteban ile de görüşüp yeniden anlaşmanın zeminini arayacak. Sözleşmesi sona erecek olan yedek kaleci Esteban'ın takım arkadaşlarıyla ve şehre olan uyumundan fazlasıyla memnun olan yönetimin, bu bölgede bir sıkıntı yaşamamak adına oyuncuyla şimdiden anlaşması bekleniyor.