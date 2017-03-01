Demba Ba İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Senegalli yıldız Demba Ba tedavisini sürdürdüğü ABD'den döndü. Siyah-Beyazlı oyuncu çok iyi olduğunu ifade ederek, "Öncelikle durumumla ilgili kulübe gidip yetkililerle konuşacağım" dedi. G.Saray'ı yenmelerine çok sevindiğini vurgulayan Demba Ba, "Harika işler yapıyoruz. Takım mükemmeldi. Ancak şampiyonluk yarışı hala sürüyor. Böyle oynadığımız takdirde ligi mutlu sonla noktalarız" ifadesini kullandı.