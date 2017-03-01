Demba Ba İstanbul’a geldi

Beşiktaş'ın devre arasında renklerine kattığı Senegalli yıldız DembaBa tedavisini sürdürdüğü ABD'den döndü. Siyah-Beyazlı oyuncu çok iyi olduğunu ifade ederek, "Öncelikle durumumla ilgili kulübe gidip yetkililerle konuşacağım" dedi. G.Saray'ı yenmelerine çok sevindiğini vurgulayan DembaBa, "Harika işler yapıyoruz. Takım mükemmeldi. Ancak şampiyonluk yarışı hala sürüyor. Böyle oynadığımız takdirde ligi mutlu sonla noktalarız" ifadesini kullandı.
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