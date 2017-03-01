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Arena cennet oldu!

Geçmiş sezonlarda rakiplerin korkulu rüyası olan Arena bu sezon düştü. Cimbom evinde 4 yenilgi alırken, son yılların en kötü iç saha performansını ortaya koydu...

Arena cennet oldu!
Beşiktaş karşısında yaşadığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında 10 puan geriye düşen Galatasaray, bu sezon özellikle sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çekiyor. Sarı- Kırmızılılar, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti. Galatasaray ayrıca ligde 6 sezon sonra sahasında üst üste yenilgiler yaşadı. Bu sezon evinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup olan Cimbom tam 12 puan kaybetmiş oldu.
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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