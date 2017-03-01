Arena cennet oldu!

Beşiktaş karşısında yaşadığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında 10 puan geriye düşen Galatasaray, bu sezon özellikle sahasında yaşadığı mağlubiyetlerle dikkati çekiyor. Sarı- Kırmızılılar, 2011 yılında hizmete giren Türk Telekom Arena'da ilk kez bir sezonda 4 maç kaybetti. Galatasaray ayrıca ligde 6 sezon sonra sahasında üst üste yenilgiler yaşadı. Bu sezon evinde Beşiktaş, Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Kayserispor'a mağlup olan Cimbom tam 12 puan kaybetmiş oldu.