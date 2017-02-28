Ve Podolski transferi bitti

Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 2,6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.