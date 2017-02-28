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Ve Podolski transferi bitti

Galatasaray'ın Alman oyuncusu , Japonya ekibi Vissel Kobe ile sezon sonunda transferi için anlaşma sağladı.

Ve Podolski transferi bitti! İşte fiyatı

Podolski'nin, bir süredir kendisiyle ilgilenen Japon kulübüyle anlaşmaya vardığı ve Spor Toto Süper Lig'de sezonun tamamlanmasının ardından yeni takımına dahil olacağı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre Japon ekibi, bu transfer için Galatasaray'a 2,6 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 19:27
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