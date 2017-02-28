Var mı Kartal’a yan bakan

Galatasaray karşısında çok akıllı bir taktikle oynayan Siyah-Beyazlılar, 47. dakikada Talisca’nın golüyle zafere uzandı... Bitime 12 hafta kala Cimbom’a 10 Fenerbahçe’ye ise 12 puan fark atan Beşiktaş “Bu ligin kralı benim” mesajı yolladı
Arena'da zafer Kartal'ın... Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Beşiktaş, 3. sıradaki Galatasaray'ı 1-0 yendi. Başakşehir'le 4 puanlık farkı koruyan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'la farkı 10'a, Fenerbahçe ile de 12'ye çıkardı... 31. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Carole, Fabricio'nun kalesini terk ettiği pozisyonda topu içeri çıkardı ama araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakikada Sneijder'in soldan ortasına arka direkte Yasin istediği gibi vuramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı. 47. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı frikik barajdaki Bruma'ya çarptı ve Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti.
CiMBOM BASTIRDI AMA GOLÜ BULAMADI 61. dakikada Bruma kaleyi yokladı, Fabri soluna yatıp topun sahibi oldu. 63. dakikada Bruma rakiplerinden sıyrıldı ama ceza sahasında istediği vuruşu yapamadı. 64. dakikada Sneijder nefis bir pas attı, Tolga topu kontrol edemedi. 82. dakikada Beşiktaş paslarla geldi. Oğuzhan'ın şutunu Muslera kontrol etti. Galatasaray 1 dakika sonra en net pozisyonunu yakaladı. Podolski bomboş pozisyonda topu üstten dışarı vurdu ve derbi de 3 puan Kartal'ın oldu.
BEŞİKTAŞ KAZANDIBİR İLKİ BAŞARDI Derbide Galatasaray'ı TT Arena'da mağlup eden Beşiktaş çok önemli bir istatistiğe imza attı. Siyah-Beyazlılar 3 puanlı sistemde 22. haftalar itibariyle ilk kez Galatasarayve Fenerbahçe'ye çift haneli fark atmış oldu. Öte yandan Beşiktaş, 13 yıl aradan sonra Galatasaray deplasmanında üst üste 2. galibiyetini aldı. Kartal son olarak 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu ile bunu başarmıştı.
ARENA'DA İSTİFA SESLERİ Gaziantepsporberaberliğininardından yönetimi istifayadavet eden FenerbahçetaraftarınaGalatasaraylılar dakatıldı. Ligin en kritikmaçında Beşiktaş'aTT Arena'da1-0 mağlup olan veetkisiz bir futbol ortayakoyan Galatasaray'ıprotestoeden sarı-kırmızılılar,maçın son bölümünde"Yönetim istifa"sesleriyle stadı inlettiler.Galatasaraylıtaraftarların tepkisistat dışında da devametti. Tepkilerden bazıGalatasaraylı futbolcularda nasiplerinialdılar. Oyundanalınan kaptan Selçukİnan'a da tepki vardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.