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Var mı Kartal’a yan bakan

karşısında çok akıllı bir taktikle oynayan Siyah-Beyazlılar, 47. dakikada Talisca’nın golüyle zafere uzandı... Bitime 12 hafta kala Cimbom’a 10 Fenerbahçe’ye ise 12 puan fark atan “Bu ligin kralı benim” mesajı yolladı

Var mı Kartal’a yan bakan
Arena'da zafer Kartal'ın... Süper Lig'de 22. haftanın kapanış maçında lider Beşiktaş, 3. sıradaki Galatasaray1-0 yendi. Başakşehir'le 4 puanlık farkı koruyan Siyah-Beyazlılar, Galatasaray'la farkı 10'a, Fenerbahçe ile de 12'ye çıkardı... 31. dakikada Podolski'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Carole, Fabricio'nun kalesini terk ettiği pozisyonda topu içeri çıkardı ama araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Aynı dakikada Sneijder'in soldan ortasına arka direkte Yasin istediği gibi vuramadı. Karşılaşmanın ilk yarısı, 0-0 berabere tamamlandı. 47. dakikada Talisca'nın sağ çaprazdan kullandığı frikik barajdaki Bruma'ya çarptı ve Beşiktaş derbide 1-0 öne geçti.

CiMBOM BASTIRDI AMA GOLÜ BULAMADI
61. dakikada Bruma kaleyi yokladı, Fabri soluna yatıp topun sahibi oldu. 63. dakikada Bruma rakiplerinden sıyrıldı ama ceza sahasında istediği vuruşu yapamadı. 64. dakikada Sneijder nefis bir pas attı, Tolga topu kontrol edemedi. 82. dakikada Beşiktaş paslarla geldi. Oğuzhan'ın şutunu Muslera kontrol etti. Galatasaray 1 dakika sonra en net pozisyonunu yakaladı. Podolski bomboş pozisyonda topu üstten dışarı vurdu ve derbi de 3 puan Kartal'ın oldu.

KAZANDI BİR İLKİ BAŞARDI
Derbide GalatasarayTT Arena'da mağlup eden Beşiktaş çok önemli bir istatistiğe imza attı. Siyah-Beyazlılar 3 puanlı sistemde 22. haftalar itibariyle ilk kez Galatasaray ve Fenerbahçe'ye çift haneli fark atmış oldu. Öte yandan Beşiktaş, 13 yıl aradan sonra Galatasaray deplasmanında üst üste 2. galibiyetini aldı. Kartal son olarak 2002-2003 ve 2003-2004 sezonunda Mircea Lucescu ile bunu başarmıştı.

ARENA'DA İSTİFA SESLERİ
Gaziantepspor beraberliğinin ardından yönetimi istifaya davet eden Fenerbahçe taraftarına Galatasaraylılar da katıldı. Ligin en kritik maçında Beşiktaş'a TT Arena'da 1-0 mağlup olan ve etkisiz bir futbol ortaya koyan Galatasaray'ı protesto eden sarı-kırmızılılar, maçın son bölümünde "Yönetim istifa" sesleriyle stadı inlettiler. Galatasaraylı taraftarların tepkisi stat dışında da devam etti. Tepkilerden bazı Galatasaraylı futbolcular da nasiplerini aldılar. Oyundan alınan kaptan Selçuk İnan'a da tepki vardı.
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  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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