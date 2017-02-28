Trabzon’da hedef 60 puan

Trabzon'un galibiyet serisi Konya'da sona erse de teknik direktor Ersun Yanal gelecekten cok umutlu... Yardımcılarıyla birlikte sezon sonu icin bir hedef belirleyen tecrubeli hocanın kalan 12 macta en az 28 puan istediği oğrenildi. Ersun Yanal sezonu da minimum 60 puanla bitirmek istiyor. Fenerbahçe ve Antalyaspor'un puan kayıplarıyla ilk 4 hedefinde yara almayan Trabzonspor, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor.



FİKSTÜR ÇOK ZORLU AMA...

Sezonun geri kalanında iceride Galatasaray ve Beşiktaş, deplasmanda ise Fenerbahçe ile karşılaşılacak. Yanal zorlu fiksture rağmen futbolcularının ikinci yarıdaki cıkışı nedeniyle cok umutlu.