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Trabzon’da hedef 60 puan

Kalan 12 maçta en az 28 puan hedefleyen teknik direktör Ersun Yanal sezonu da minimum 60 puanla bitirmek istiyor

Trabzon’da hedef 60 puan
Trabzon'un galibiyet serisi Konya'da sona erse de teknik direktor Ersun Yanal gelecekten cok umutlu... Yardımcılarıyla birlikte sezon sonu icin bir hedef belirleyen tecrubeli hocanın kalan 12 macta en az 28 puan istediği oğrenildi. Ersun Yanal sezonu da minimum 60 puanla bitirmek istiyor. Fenerbahçe ve Antalyaspor'un puan kayıplarıyla ilk 4 hedefinde yara almayan Trabzonspor, Avrupa'ya gitmeyi hedefliyor.

FİKSTÜR ÇOK ZORLU AMA...
Sezonun geri kalanında iceride Galatasaray ve Beşiktaş, deplasmanda ise Fenerbahçe ile karşılaşılacak. Yanal zorlu fiksture rağmen futbolcularının ikinci yarıdaki cıkışı nedeniyle cok umutlu.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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