Taraftarın tepkisini anlıyorum haklılar!

F.Bahçe'nin en iyi olarak dikkat çeken ismi Jeremain Lens'in takım arkadaşlarının çoğunda aynı gayreti göremeyince üzüntüsü bir kat daha arttı. Hollandalı oyuncu; taraftarların havaalanı ve tesislerdeki tepkilerine yönelik ise takımdaki yakın arkadaşlarına sarfettiği sözlerde; "Seyirciler haklı" dedi. Son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'de Lens'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben seyircileri anlıyorum. Bizim kazanmamızı istiyorlar. UEFA'dan elendik, şampiyonluk umutları azaldı. O yüzden takıma artık güvenmiyorlar. Seyirci haklı."