Taraftarın tepkisini anlıyorum haklılar!

F.Bahçe'ninen iyi olarak dikkatçeken ismi JeremainLens'in takım arkadaşlarınınçoğundaaynı gayreti göremeyinceüzüntüsü birkat daha arttı. Hollandalıoyuncu; taraftarlarınhavaalanıve tesislerdeki tepkilerineyönelik isetakımdaki yakın arkadaşlarınasarfettiğisözlerde; "Seyircilerhaklı" dedi. Son5 maçtır galibiyetehasret kalan Fenerbahçe'deLens'inşu ifadeleri kullandığıöğrenildi: "Benseyircileri anlıyorum.Bizim kazanmamızıistiyorlar.UEFA'dan elendik,şampiyonluk umutlarıazaldı. O yüzdentakıma artıkgüvenmiyorlar. Seyircihaklı."
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