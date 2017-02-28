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Taraftarın tepkisini anlıyorum haklılar!

Lens, “Seyirci kazanmamızı istiyor ama takıma olan güven azaldı. Tepkilerinde haklılar” dedi

Taraftarın tepkisini anlıyorum haklılar!
F.Bahçe'nin en iyi olarak dikkat çeken ismi Jeremain Lens'in takım arkadaşlarının çoğunda aynı gayreti göremeyince üzüntüsü bir kat daha arttı. Hollandalı oyuncu; taraftarların havaalanı ve tesislerdeki tepkilerine yönelik ise takımdaki yakın arkadaşlarına sarfettiği sözlerde; "Seyirciler haklı" dedi. Son 5 maçtır galibiyete hasret kalan Fenerbahçe'de Lens'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi: "Ben seyircileri anlıyorum. Bizim kazanmamızı istiyorlar. UEFA'dan elendik, şampiyonluk umutları azaldı. O yüzden takıma artık güvenmiyorlar. Seyirci haklı."
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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