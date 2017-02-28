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'dan 'e ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Başkanı 'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDKdan Dursun Özbeke ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (), Kulübü Başkanı 'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın aynı nedenle Galatasaray'a da 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 15:56
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