Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, kurulun, kulüp resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı Özbek'e 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

PFDK'nın aynı nedenle Galatasaray'a da 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.