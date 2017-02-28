Yol Durumu
  1. Trabzon’da hedef 60 puan
  2. Bucalı futbolculara havalimanında silah çektiler!

Okay ve Yusuf ile masaya oturuluyor

Yeni sözleşmeler için harekete geçildi

Okay ve Yusuf ile masaya oturuluyor
İÇ transfer sorununu sezon bitmeden cozmek isteyen Trabzonspor yonetimi duğmeye bastı. Bordo-Mavililer, sezon sonu sozleşmesi bitecek olan Okay Yokuşlu ve sozleşmesinde iyileştirme isteyen Yusuf Yazıcı ile bu hafta goruşecek.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar