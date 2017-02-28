Galler'in Nomads Futbol Akademisi'nden yapılan açıklamada, Manchester United'da 6 haftalık deneme sürecinin ardından beğenilen 14 yaşındaki Levent Gündoğan'ın, İngiltere temsilcinin altyapısına transfer olduğu belirtildi.
Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve hücuma dönük orta saha bölgesinde oynayan Levent Gündoğan, Manchester United'ın 14 yaş altı takımında forma giyecek.
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