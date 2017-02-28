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İngiltere Premier Lig ekiplerinden , Galler doğumlu Türk futbolcu 'ı transfer etti.

Manchester Uniteda Türk oyuncu

Galler'in Nomads Futbol Akademisi'nden yapılan açıklamada, 'da 6 haftalık deneme sürecinin ardından beğenilen 14 yaşındaki 'ın, İngiltere temsilcinin altyapısına transfer olduğu belirtildi.

Geleceğin yıldızları arasında gösterilen ve hücuma dönük orta saha bölgesinde oynayan Levent Gündoğan, Manchester United'ın 14 yaş altı takımında forma giyecek.
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  • 28 Şubat 2017, Salı 18:41
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