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Geceyi tesislerde geçirdiler

Geceyi tesislerde geçirdiler
Antep deplasmanından beraberlikle dönen ve İstanbul'da taraftarının protestosu ile karşılaşan futbolcuların çoğu geceyi tesislerde geçirdi. Sow, Wiel, Lens ve bir kaç futbolcu daha tesislerden özel araçları ile hemen çıkarken, futbolcuların büyük bir çoğunluğu ise tesislerde kaldı.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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