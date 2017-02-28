Fener kupa için start verdi

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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Advocaat yönetiminde saat 14.00'de başlayan antrenman 1 saat 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe bugün de idman yapacak.
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