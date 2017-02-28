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Fener kupa için start verdi

Moralsiz Fenerbahçe kupa maçı için ara vermeden çalıştı

Fener kupa için start verdi
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Perşembe günü deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına dün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Advocaat yönetiminde saat 14.00'de başlayan antrenman 1 saat 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, çift kale maçlarla noktalandı. Fenerbahçe bugün de idman yapacak.
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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