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Bucalı futbolculara havalimanında silah çektiler!

Sivas Belediye’ye 2-0 yenilen lu futbolculara havalimanı çıkışı taraftarlar saldırmak istedi . Bir taraftar da futbolculara silah çekince ortalık karıştı

Bucalı futbolculara havalimanında silah çektiler!
2. Lig Beyaz Grup'ta Sivas Belediyespor'a 2-0 yenilen Bucaspor'da taraftarlar, İzmir Adnan Menederes Havaalanı'nda futbolculara saldırı girişiminde bulundu. Yaklaşık 50 kişilik bir grup paralarını alamadıkları gerekcesiyle 9 gundur idmana cıkmayan oyuncuları otobuse binerken darp etmeye kalktı.

ORTALIK BİR ANDA KARIŞTI
Once futbolculara sozlu olarak sataşan grup ardından futbolcuların uzerine yurudu. Ardından bir tarftarın futbolculara silah cekmesi sonrası ortalık bir anda karıştı. Araya giren havalimanı polisi olayları buyumeden onlerken, teknik ekip ve oyuncular buyuk şok yaşadı.

ÜZERİMİZE SALDIRDILAR
Teknik Direktor Fatih Uygun hic kimsenin yara almadığını belirterek, "Cıkış kapısından otobuse doğru giderken bazı kişiler bize once sozlu olarak sataştı. Ardından grup uzerimize saldırdı. Araya emniyet mensuplarının girmesiyle otobus hemen hareket etti ve havalimanından sağ salim uzaklaştık" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
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