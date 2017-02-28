Bu kez de Şubat’ta pes etti

Sezonun kırılma maçında Beşiktaş'a seyircisi önünde 1-0 yenilen Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı... Zirvenin 10 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar artık sezonun geri kalanında mücadelesini ŞampiyonlarLigi için yapacak. Cimbom geçen sezon da benzer bir senaryo yaşamıştı. Aralık ayında lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düşen Galatasaray ardından toparlanamamış ve tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu kez şubat ayınca şampiyonluk yarışından kopmuş oldu. Kötü gidişin ardından Jan Riekerink'in yerine göreve gelen teknik direktör Igor Tudor da Aslan'a çare olamadı. Hırvat hoca 2 maçta 5 puan kaybı yaşadı.
LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ DE GARANTİ DEĞİL Galatasaray için kalan haftalarda lig üçüncülüğünü korumak bile sıkıntılı olabilir... Hemen ardındaki Fenerbahçe'nin iki puan önünde olan Cimbom'la 5. sıradaki Antalyaspor arasında da 5 puan var. Üstelik Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Antalya deplasmanına çıkacak. Öte yandan dünkü derbi yenilgisinin ardından sosyal medyada Galatasaray taraftar hesapları, Florya'da takımı protesto için çağrıda bulundu. Fakat bu çağrıya beklenen destek gelmedi.
TUDOR: BEŞİKTAŞ BİZEŞANSA GOL ATTI Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş yenilgisinin ardından konuştu. Beşiktaş karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Tudor, "0-0'lık bir maçtı. Rakibimizin attığı bir şans golü var. Ne olursa olsun Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz" dedi.
DAHA İYİ TAKIM OLACAĞIZ!
Hırvat hoca, "G.Saray'da 6-7 gündür çalışıyorum. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. Biz de takım görüntüsüne kavuşmak için çalışacağız" ifadesini kullandı.
ÖNCE CİMBOM SONRA KARTALPENALTI DİYE İSYAN ETTİ 12. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Beşiktaşlı Atınç ile girdiği mücadelede yerde kalan Yasin penaltı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım'ın bir an penaltı noktasını gösterdiğini düşünen Beşiktaşlı futbolcular, karara tepki gösterirken Yasin ile taraftarlar sevinç yaşadı. Hakem, autu gösterdiğini söyledi. Bu karara G.Saraylılar isyan etti.
YILDIRIM YİNE ATLADI!
62. dakikada ise ceza sahasında Carole'ün müdalesiyle yerde kalan Quaresma penaltı istedi ancak hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi. Bu karara Beşiktaşlılar uzun süre isyan etti ancak karar değişmedi.
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