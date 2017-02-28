Yol Durumu
  1. Teşekkürler Tudor!
  2. Kartal’ın Aslanı Talisca

Bu kez de Şubat’ta pes etti

Geçen sezon 17. haftada zirvenin 11 puan gerisine düşen Cimbom bu sezon aynı kaderi şubat ayında yaşadı. G.Saray’a Hırvat Igor Tudor da ilaç olamadı.

Bu kez de Şubat’ta pes etti
Sezonun kırılma maçında Beşiktaş'a seyircisi önünde 1-0 yenilen Galatasaray şampiyonluk yarışına havlu attı... Zirvenin 10 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar artık sezonun geri kalanında mücadelesini Şampiyonlar Ligi için yapacak. Cimbom geçen sezon da benzer bir senaryo yaşamıştı. Aralık ayında lider Beşiktaş'ın 11 puan gerisine düşen Galatasaray ardından toparlanamamış ve tarihinin en kötü performanslarından birisine imza atmıştı. Sarı-Kırmızılılar bu kez şubat ayınca şampiyonluk yarışından kopmuş oldu. Kötü gidişin ardından Jan Riekerink'in yerine göreve gelen teknik direktör Igor Tudor da Aslan'a çare olamadı. Hırvat hoca 2 maçta 5 puan kaybı yaşadı.

LİG ÜÇÜNCÜLÜĞÜ DE GARANTİ DEĞİL
Galatasaray için kalan haftalarda lig üçüncülüğünü korumak bile sıkıntılı olabilir... Hemen ardındaki Fenerbahçe'nin iki puan önünde olan Cimbom'la 5. sıradaki Antalyaspor arasında da 5 puan var. Üstelik Sarı-Kırmızılılar önümüzdeki hafta Antalya deplasmanına çıkacak. Öte yandan dünkü derbi yenilgisinin ardından sosyal medyada Galatasaray taraftar hesapları, Florya'da takımı protesto için çağrıda bulundu. Fakat bu çağrıya beklenen destek gelmedi.

TUDOR: BİZE ŞANSA GOL ATTI
Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Beşiktaş yenilgisinin ardından konuştu. Beşiktaş karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını ifade eden Tudor, "0-0'lık bir maçtı. Rakibimizin attığı bir şans golü var. Ne olursa olsun Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz" dedi.

DAHA İYİ TAKIM OLACAĞIZ!
Hırvat hoca, "G.Saray'da 6-7 gündür çalışıyorum. Beşiktaş bizden daha iyi bir takım görüntüsü çizdi. Biz de takım görüntüsüne kavuşmak için çalışacağız" ifadesini kullandı.

ÖNCE CİMBOM SONRA KARTAL PENALTI DİYE İSYAN ETTİ
12. dakikada ilginç bir olay yaşandı. Beşiktaşlı Atınç ile girdiği mücadelede yerde kalan Yasin penaltı bekledi. Hakem Bülent Yıldırım'ın bir an penaltı noktasını gösterdiğini düşünen Beşiktaşlı futbolcular, karara tepki gösterirken Yasin ile taraftarlar sevinç yaşadı. Hakem, autu gösterdiğini söyledi. Bu karara G.Saraylılar isyan etti.

YILDIRIM YİNE ATLADI!
62. dakikada ise ceza sahasında Carole'ün müdalesiyle yerde kalan Quaresma penaltı istedi ancak hakem Bülent Yıldırım oyunu devam ettirdi. Bu karara Beşiktaşlılar uzun süre isyan etti ancak karar değişmedi.
Etiketler: ,
  • 28 Şubat 2017, Salı
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar