3 yıldıza 12 maç kaldı

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atması futbolcular arasında büyük bir sevinç yaşattı. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle önce sahada zaferi kutlayan Siyah- Beyazlı oyuncular ardından soyunma odasında da yeri göğü inletti. Futbolcular "3. yıldızı takmamıza artık 12 maç kaldı. Bu takım hak ettiği şampiyonluğu bu sezon mutlaka kazanacak" ifadesini kullandı. Atiba, G.Saray önünde çok iyi bir taktikle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Oyun planımıza sadık kalarak kazandık. Hücum ederken de kontrollü hücum ettik ve hak ettiğimiz çok önemli bir galibiyeti aldık. İyi bir savunma yaptık" diye konuştu.



ADRIANO: BU LİGİN EN İYİ TAKIMIYIZ

Kartal'ın Brezilyalı yıldızı Adriano ise, Galatasaray önünde çok iyi mücadele ettiklerini dile getirerek, "Zor bir maçtı. Derbiler her zaman zor geçer. Bütün hafta boyunca hocamızın söylediklerini sahada uyguladık" dedi. Oğuzhan da, "Lig uzun bir maraton ama avantaj bizde. Her maça aynı ciddiyetle hazırlanacağız" ifadesini kullandı.



GEÇEN SEZONUN AYNISI YAŞANDI

Beşiktaş geçen sezon da Türk Telekom Arena'da Galatasaray'ı Mario Gomez'in golüyle yenerek şampiyonluk yolunda dev bir adım atmıştı. Siyah-Beyazlılar dün de aynı skoru yakalayarak ezeli rakipleri Galatasaray'a 10 puan fark atmanın mutluluğunu yaşadı.



ÇOK ÖNEMLİ BİR VİRAJI GEÇTİK

Kartal'ın yıldız oyuncusu Babel, G.Saray önünde çok iyi mücadele ettiklerini söyledi. Hollandalı yıldız özellikle maçın 2. yarısında hakimiyeti ele aldıklarını ifade ederek, "1-0 öne geçtikten sonra skoru daha da artırabilirdik. Şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçtik" dedi.



ARTIK RAKİBİMİZ BASAKŞEHİR

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Şenol Güneş futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yarışta geride kaldığını ifade ederek, "Artık rakibimiz Başakşehir" dedi.



ŞAMPİYON OLMADIK

Henüz şampiyon olmadıklarını vurgulayan Güneş, "Bundan sonra yeteneklerimizi daha iyi kullanmak zorundayız. Avantajı kaybetmek istemiyoruz" dedi.



YÖNETİMİMİZ BONSERVİSİMİ ALIR

Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında golünü atan Talisca taraftarın kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğunu söyledi. Taraftarla sosyal medya üzerinden iletişime geçtiğini vurgulayan Brezilyalı futbolcu, "Her şey yolunda giderse yönetimimiz de bonservisimi Benfica'dan alır" dedi. Maç öncesinde takım arkadaşlarıyla Galatasaray derbisini konuştuklarını ifade eden Talisca, "Akıllı oynamalıydık. Bütün takımı ve camiayı kutluyorum. Faul bana yapılmıştı ve o an güvenim tamdı. Quaresma'dan topu istedim ve o da bana verdi. Güvenerek topa vurdum. Çok önemli bir galibiyet elde ettik" ifadesini kullandı.