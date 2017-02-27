Zirvede yüksek gerilim

Türk futbolunun kalbi bugün Türk Telekom Arena'da atacak. Galatasaray ile Beşiktaş şampiyonluk yarışını etkileyecek önemli maçlardan birine çıkacak. Bülent Yıldırım'ın yöneteceği karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligde 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'la 40 puanla 3. sırada olan G.Saray'ın kapışması nefesleri kesecek. Beşiktaş bu karşılaşmadan 3 puanla ayrıldığı takdirde rakibiyle arasındaki puan farkı 10'a çıkacak. Bir başka deyişle siyah- beyazlı takım şampiyonluk yarışındaki önemli rakiplerinden birini mucize olmadığı takdirde safdışı bırakmış olacak. Aslan maçı kazandığı takdirde bu kez Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e indirecek. Böylece Cimbom zirve yarışına yeniden ortak olacak.



BEŞİKTAŞ'TA 3 FUTBOLCU OYNAMAYACAK

Karşılaşmanın berabere bitmesi durumunda ise iki takım arasındaki puan farkı korunmuş olacak. Beşiktaş'ta bugünkü karşılaşmada cezalı Tosic ile sakatlıkları süren Necip Uysal ve Caner Erkin forma giyemeyecek. Galatasaray'da ise zorlu maç öncesi sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Bu karşılaşma aynı z amanda 2007 yılında ligdeki ilk derbi olma açısından da önem taşıyor.



Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın sonucu aynı zamanda Başakşehir ve Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor. Bu maçı Beşiktaş kazanırsa çok önemli bir engeli geçecek.



BUYRUN 859 MİLYON LİRALIK DERBİYE

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi toplam değeri 859 milyon lirayı bulan futbolcuların mücadelesine sahne olacak. Beşiktaş'ın tahmini piyasa değeri 478 milyon lira olurken G.Saray'ın değeri 381 milyon lira. 2 takımda en değerli oyuncu Muslera. Uruguaylı eldivenin piyasa değeri 53,3 milyon lira. Beşiktaş'ta ise Oğuzhan'ın değeri 47,6 milyon lira olarak gösterildi.