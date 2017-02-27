Zaferin şifresi Talisca&Q7

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş,Galatasaray'ı devirme planını belirledi. Tecrübeli hoca şampiyonluğun kaderini etkileyecek önemli maçta Talisca ve Quaresma'yı maçın kilit adamları olarak belirledi. Her iki futbolcunun yeteneklerine güvenen ŞenolGüneş, Talisca'dan rakip defansı sürpriz hamlelerle yıpratmasını istedi. Buna göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray savunmasını sürekli karıştıracak. Kafa hakimiyeti yüksek olan Talisca ayrıca korner atışlarında ön direkte olacak. Güneş'in yıldız oyuncudan kaleyi gördüğü anda şut da çekmesini istedi. Talisca, Cenk'in arkasında yer alırken takımın en önemli kozlarından biri olacak.
ABOUBAKAR KULÜBEDE BAŞLAYACAK Ligin 2. yarısında yaptığı büyük çıkışla Beşiktaş'ın en büyük gözdelerinden biri olan Quaresma ise sağ kanatta yer almasına rağmen zaman zaman Babel'le yer değiştirecek. Sürekli kanat değiştirecek olan Portekizli böylece rakibi şaşırtacak. Quaresma ayrıca Cenk'e gollük paslar atacak. Güneş bu karşılaşmada oyunun gidişatına göre Aboubakar'ı da oyuna almayı planlıyor. Ancak Kamerunlu star maça kulübede başlayacak.
GÜNEŞ'İNEN BÜYÜK GÖZDESİ Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'ya Galatasaray karşısında çok büyük iş düşecek. Şenol Güneş'in Brezilyalı futbolcuya bu karşılaşmada çok güvendiği öğrenildi. Talisca'yı özel olarak derbiye hazırlayan tecrübeli hoca Brezilyalı yıldıza özel görevler verdi.
2726 GÜNLÜK ÖZLEM Beşiktaşlıtaraftarlar, 2726gün sonra G.Saraydeplasmanındatakımlarını destekleyecek.Taraftarlaren son2008-2009 sezonundaAliSami Yen'deoynananderbimaçagitmişti.
DERBİYEÇOK ÖZELPRİM VAR Beşiktaş Yönetimi'nin Galatasaray ile oynanacak maça özel bir prim vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu konuda bir açıklama yapmamasına rağmen galibiyet halinde takıma bir sürpriz yapılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.