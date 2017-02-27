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Zaferin şifresi &Q7

Şenol Güneş, ve Quaresma’yı derbide en kilit iki isim laorak belirledi. Talisca Galatasaray defansını sürpriz hamlelerle hırpalayacak. Quaresma ise sürekli kanat değiştirerek rakibi şaşırtacak

Zaferin şifresi Talisca&Q7
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'ı devirme planını belirledi. Tecrübeli hoca şampiyonluğun kaderini etkileyecek önemli maçta Talisca ve Quaresma'yı maçın kilit adamları olarak belirledi. Her iki futbolcunun yeteneklerine güvenen Şenol Güneş, Talisca'dan rakip defansı sürpriz hamlelerle yıpratmasını istedi. Buna göre Brezilyalı futbolcu Galatasaray savunmasını sürekli karıştıracak. Kafa hakimiyeti yüksek olan ayrıca korner atışlarında ön direkte olacak. Güneş'in yıldız oyuncudan kaleyi gördüğü anda şut da çekmesini istedi. Talisca, Cenk'in arkasında yer alırken takımın en önemli kozlarından biri olacak.

ABOUBAKAR KULÜBEDE BAŞLAYACAK
Ligin 2. yarısında yaptığı büyük çıkışla Beşiktaş'ın en büyük gözdelerinden biri olan Quaresma ise sağ kanatta yer almasına rağmen zaman zaman Babel'le yer değiştirecek. Sürekli kanat değiştirecek olan Portekizli böylece rakibi şaşırtacak. Quaresma ayrıca Cenk'e gollük paslar atacak. Güneş bu karşılaşmada oyunun gidişatına göre Aboubakar'ı da oyuna almayı planlıyor. Ancak Kamerunlu star maça kulübede başlayacak.

GÜNEŞ'İN EN BÜYÜK GÖZDESİ
Beşiktaş'ın Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı Talisca'ya Galatasaray karşısında çok büyük iş düşecek. Şenol Güneş'in Brezilyalı futbolcuya bu karşılaşmada çok güvendiği öğrenildi. Talisca'yı özel olarak derbiye hazırlayan tecrübeli hoca Brezilyalı yıldıza özel görevler verdi.

2726 GÜNLÜK ÖZLEM
Beşiktaşlı taraftarlar, 2726 gün sonra G.Saray deplasmanında takımlarını destekleyecek. Taraftarlar en son 2008-2009 sezonunda Ali Sami Yen'de oynanan derbi maça gitmişti.

DERBİYE ÇOK ÖZEL PRİM VAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Galatasaray ile oynanacak maça özel bir prim vereceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı yönetim bu konuda bir açıklama yapmamasına rağmen galibiyet halinde takıma bir sürpriz yapılacak.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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