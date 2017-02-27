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Ya tamam ya devam!

Dün G.Saraylı futbolcularla idman öncesi toplantı yapan Tudor, “Beşiktaş’ı yenersek yarışın içinde oluruz. Kaybedersek havlu atarız. Enerji ve azminizin tamamını ortaya koyun” dedi

Ya tamam ya devam!
Sezonun belki de en kritik maçında bugün çıkacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sona ererken, Sarı-Kırmızılı ekibin yeni teknik patronu Igor Tudor, dünkü son çalışma öncesinde yarım saat süren bir toplantı yaptı.

SIRADAN BİR DERBİ DEĞİL
Sezonun finali gibi bir maça çıkacaklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Beşiktaş'ı yenersek şampiyonluk yarışının içinde oluruz. Ama kaybedersek havlu atarız. Bu maç sıradan bir derbi değil. Enerjinizin ve kazanma azminizin tamamını yarınki (bugün) maçta ortaya koyun. Seyircimiz zaten arkamızda olacak. İlk dakikadan itibaren rakibimizi baskı altına alalım" dedi.

PAS BAĞLANTILARINI KOPARIN
Beşiktaş'ın orta sahadaki pas bağlantısını ortadan kaldırdıklarında işlerinin kolaylaşacağını ifade eden Igor Tudor sözlerine şöyle devam etti: "İlk 20 dakikada erken gol istiyorum. Ama bu golü ararken de savunmamız gereken bir kalemiz olduğunu unutmayın. Gol erken gelsin ama gecikirse de panik havası istemiyorum. Sabırla taktiğimizi uygulayın."
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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