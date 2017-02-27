Ya tamam ya devam!

Sezonun belki de en kritik maçında bugün çıkacak olan Galatasaray'da derbi hazırlıkları sona ererken, Sarı-Kırmızılı ekibin yeni teknik patronu Igor Tudor, dünkü son çalışma öncesinde yarım saat süren bir toplantı yaptı.
SIRADAN BİR DERBİ DEĞİL
Sezonun finali gibi bir maça çıkacaklarını söyleyen Hırvat teknik adam, "Beşiktaş'ıyenersek şampiyonluk yarışınıniçinde oluruz. Ama kaybedersek havluatarız. Bu maç sıradan bir derbi değil.Enerjinizin ve kazanma azminizin tamamınıyarınki (bugün) maçta ortayakoyun. Seyircimiz zaten arkamızdaolacak. İlk dakikadan itibaren rakibimizibaskı altına alalım" dedi.
PAS BAĞLANTILARINI KOPARIN Beşiktaş'ın orta sahadaki pas bağlantısını ortadan kaldırdıklarında işlerinin kolaylaşacağını ifade eden Igor Tudor sözlerine şöyle devam etti: "İlk 20 dakikada erkengol istiyorum. Ama bu golü ararken desavunmamız gereken bir kalemiz olduğunuunutmayın. Gol erken gelsin amagecikirse de panik havası istemiyorum.Sabırla taktiğimizi uygulayın."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.