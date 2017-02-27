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Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin!

Sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak olan için Trabzonspor taraftarı beste yaptı

Sarı saçlım mavi gözlüm nerdesin!
Atiker Konyaspor ile oynadığı maçta sakatlığı bulunan Durica ile kart cezalısı olan Okay Yokuşlu'nun yokluğunun çok arandığını düşünen taraftarlar beste yaptı. Slovak oyuncu için beste yapan taraftarlar, "Sarı saçlım, mavi gözlüm neredesin. Çık gel yolunu gözler olduk" diye tezahüratlarda bulunuyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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