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evinde kaybetti

'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi , 'a 1-0 yenilerek bu sezon Yunanistan liginde sahasındaki ilk mağlubiyetini aldı

Olympiakos evinde kaybetti

'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi , Yunanistan Süper Ligi'nin 22. haftasında karşılaştığı 'a 1-0 yenildi.

Lider Olympiakos, Yunanistan liginin 22. haftasında en yakın takipçisi Panionios'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk dakikasında Masouras ile öne geçen Panionios, kalan sürede skoru korumayı başardı ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Üst üste 2. yenilgisini alan Olympiakos, bu sezon Yunanistan liginde sahasındaki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Panionios, 51 puanda kalan lider Olympiakos ile arasındaki farkı 7'ye indirdi.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, 9 Mart Perşembe günü deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 01:01
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