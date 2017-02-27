O kapı neden açıldı

İstanbul'da Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa'ya dönerken bir grup taraftarın ellerindeki bıçak ve sopalarla takım otobüsüne girip futbolcuları dövmeleriyle ilgili soruşturma genişletiliyor. Jandarma istihbarat ekiplerinin kimlikleri tespit edilen kişileri adreslerinde araştırdığı öğrenilirken Bursaspor Yönetim Kurulu bugünkü toplantıda olayı masaya yatıracak.



YA BIÇAKLANSALARDI?

Bursaspor Yönetimi'nin otobüs kapısının açılması nedeniyle tepkili olduğu ve "Ya o kişiler futbolcuları bıçaklasalardı ne olacaktı" dediği öğrenildi. Bugünkü toplantıda bu konu masaya yatırılacak. Bazı yöneticiler ile kulüp çalışanlarının istifası istenecek.