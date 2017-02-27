O kapı neden açıldı

İstanbul'da Kasımpaşa'ya4-0 yenildikten sonra Bursa'yadönerken bir grup taraftarınellerindeki bıçak ve sopalarlatakım otobüsüne girip futbolcularıdövmeleriyle ilgili soruşturmagenişletiliyor. Jandarma istihbaratekiplerinin kimlikleri tespit edilenkişileri adreslerinde araştırdığıöğrenilirken Bursaspor YönetimKurulu bugünkü toplantıdaolayı masaya yatıracak.
YA BIÇAKLANSALARDI? Bursaspor Yönetimi'nin otobüs kapısının açılması nedeniyle tepkili olduğu ve "Ya o kişiler futbolcuları bıçaklasalardı ne olacaktı" dediği öğrenildi. Bugünkü toplantıda bu konu masaya yatırılacak. Bazı yöneticiler ile kulüp çalışanlarının istifası istenecek.
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