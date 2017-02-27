Karabük Gençler’i puansız yolladı

Süper Lig'in 22.haftasında KardemirKarabükspor, sahasındaGençlerbirliği'ni1-0 mağlup etti. 38. dakikadaAnıl Karaer'inKerim Zengin'e ceza alanı içindeyaptığı müdahale sonrasındahakem Barış Şimşek penaltı noktasınıgösterdi. 39. dakikada penaltıatışını kullanan Seleznov topuağlarla buluşturdu: 1-0... 81'de Milinkovic'inkullandığı serbest vuruştaClaro altıpasın önünden yaptığıkafa vuruşunda yerden seken topukaleci Ahmet Şahin parmaklarınınucuyla kornere çeldi.
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