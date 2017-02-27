Karabük Gençler’i puansız yolladı

Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. 38. dakikada Anıl Karaer'in Kerim Zengin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov topu ağlarla buluşturdu: 1-0... 81'de Milinkovic'in kullandığı serbest vuruşta Claro altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ahmet Şahin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.