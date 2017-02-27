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Karabük Gençler’i puansız yolladı

Karabükspor, Seleznov’un penaltı golüyle Gençlerbierliği’ni devirdi

Karabük Gençler’i puansız yolladı
Süper Lig'in 22. haftasında Kardemir Karabükspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. 38. dakikada Anıl Karaer'in Kerim Zengin'e ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Barış Şimşek penaltı noktasını gösterdi. 39. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov topu ağlarla buluşturdu: 1-0... 81'de Milinkovic'in kullandığı serbest vuruşta Claro altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda yerden seken topu kaleci Ahmet Şahin parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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