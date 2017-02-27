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Igor Tudor, Linnes'i kadroya almadı

Igor Tudor, 'i derbi maçın 18 kişilik kadrosunda dahil etmedi, Linnes haberi almasının ardından Florya Metin Oktay tesislerinden ayrıldı.

Yıldız isim derbi öncesi kadroya alınmadı
Galatasaray'ın Beşiktaş ile bu akşam oynayacağı derbi öncesi sarı kırmızılı ekipte flaş bir gelişme yaşandı.

Igor Tudor, 'i derbi maçın 18 kişilik kadrosunda dahil etmedi, Linnes haberi almasının ardından Florya Metin Oktay tesislerinden ayrıldı.

Teknik Direktör Igor Tudor'un sol bekte bugün Linnes'in yerine Carole'a görev vermesi bekleniyor.
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  • 27 Şubat 2017, Pazartesi 13:44
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