Galatasaraylı ve Beşiktaşlı futbolcular 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı.
Dev derbiye damga vuran pankart
Etiketler: 15 Temmuz , Galatasaray , Beşiktaş
Galatasaraylı ve Beşiktaşlı futbolcular 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan vatandaşların çocuklarıyla birlikte sahaya çıktı.
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