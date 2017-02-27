Cim Bom’da yeni sistem 4-3-2-1 olacak!

Hafta içinde 4-3-2-1 ve 3-5-2 sistemleri üzerinde çalışan Galatasaray'da son karar 4-3-2-1 oldu.



KALEYİ GÖRDÜN MÜ VUR!

4-3-2-1 taktiği ile sahaya çıkacak olan Cimbom'da, teknik direktör Igor Tudor futbolcularına kaleyi gördükleri yerden vurmaları emrini verdi. Sneijder, Selçuk, Podolski gibi usta isimler kaleyi gördükleri anda şut çekecekler.