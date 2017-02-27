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Cim Bom’da yeni sistem 4-3-2-1 olacak!

Galatasaray, bu geceki kritik derbiye yeni bir diziliş ile çıkacak

Cim Bom’da yeni sistem 4-3-2-1 olacak!
Hafta içinde 4-3-2-1 ve 3-5-2 sistemleri üzerinde çalışan Galatasaray'da son karar 4-3-2-1 oldu.

KALEYİ GÖRDÜN MÜ VUR!
4-3-2-1 taktiği ile sahaya çıkacak olan Cimbom'da, teknik direktör Igor Tudor futbolcularına kaleyi gördükleri yerden vurmaları emrini verdi. Sneijder, Selçuk, Podolski gibi usta isimler kaleyi gördükleri anda şut çekecekler.
  • 27 Şubat 2017, Pazartesi
  • Gazete
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