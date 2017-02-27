Başakşehir’in inadı inat

Süper Lig'in 22. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir bu galibiyetle iddiasını sürdürmüş oldu.



BAŞAKŞEHİR HATA YAPMADI

7. dakikada sol taraftan Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda Mustafa Pektemek'in kafası ağlarla buluştu. 0-1. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. 63. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Biofuma'nın sert şutunu kaleci Volkan son anda kornere çeldi. 70. dakikada Mossoro ceza sahasında Visca'yı gördü. Visca'nın şutu kaleciyi de geçerek uzak direk dibinden auta çıktı.



