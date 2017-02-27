Başakşehir’in inadı inat

Süper Lig'in 22. hafta maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Osmanlıspor'u 1-0 mağlup etti. Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir bu galibiyetle iddiasını sürdürmüş oldu.
BAŞAKŞEHİR HATA YAPMADI 7. dakikada sol taraftan Emre'ninkullandığı köşe vuruşunda MustafaPektemek'in kafası ağlarla buluştu.0-1. İlk yarı bu sonuçla sonaerdi. 63. dakikada sol taraftan cezasahasına giren Biofuma'nın sertşutunu kaleci Volkan son anda kornereçeldi. 70. dakikada Mossoroceza sahasında Visca'yı gördü.Visca'nın şutu kaleciyi de geçerekuzak direk dibinden auta çıktı.
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