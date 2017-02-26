Yönetim divan üyelerini Arena’ya almadı

Beşiktaş'ta Divan Kurulukrizi giderek büyüyor. YalçınKaradeniz'in Divan Kuruluüyelerine yaptığı toplantı çağrısınedeniyle Divan üyeleri dün VodafoneArena'ya geldi. AncakYalçın Karadeniz'in başkanlığınındüştüğünü savunan yönetimDivan üyelerini Arena'ya almadı.
NOTER GETİRDİLER Divan Kurulu üyeleri VodafoneArena'ya geldiğinde stadın tümkapıları kapatıldı ve üyeler içeriyealınmadı. Noter getirerek durumutespit ettiren Karadeniz, bununBeşiktaş'a yakışan bir durumolmadığını söyleyerek, "Hukukkarar verene kadar başkan benim"ifadesini kullandı.
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