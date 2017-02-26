Beşiktaş'ta Divan Kurulu krizi giderek büyüyor. Yalçın Karadeniz'in Divan Kurulu üyelerine yaptığı toplantı çağrısı nedeniyle Divan üyeleri dün Vodafone Arena'ya geldi. Ancak Yalçın Karadeniz'in başkanlığının düştüğünü savunan yönetim Divan üyelerini Arena'ya almadı.



NOTER GETİRDİLER

Divan Kurulu üyeleri Vodafone Arena'ya geldiğinde stadın tüm kapıları kapatıldı ve üyeler içeriye alınmadı. Noter getirerek durumu tespit ettiren Karadeniz, bunun Beşiktaş'a yakışan bir durum olmadığını söyleyerek, "Hukuk karar verene kadar başkan benim" ifadesini kullandı.