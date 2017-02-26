Onur Kıvrak devleşti

Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak, Atiker Konyaspor maçında gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Tecrübeli kaleci özellikle maçın ikinci yarısında kalesinde devleşti. Onur Kıvrak bir maçtaki en yüksek kurtarış sayısını egale etti (6).