Yol Durumu
  1. Fırtına yine tekledi
  2. Emreli Deportivo'ya 4-0 şoku!

Onur Kıvrak devleşti

Bordo-mavili takımın kaptanı, Konyaspor forvetlerine geçit vermedi

Onur Kıvrak devleşti
Trabzonspor kalecisi Onur Recep Kıvrak, Atiker Konyaspor maçında gösterdiği performansla büyük alkış aldı. Tecrübeli kaleci özellikle maçın ikinci yarısında kalesinde devleşti. Onur Kıvrak bir maçtaki en yüksek kurtarış sayısını egale etti (6).
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar