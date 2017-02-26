Kartal’a gönderme!

Galatasaray zorlu derbi maç öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıllar önce giydiği iki yıldızlı forma Twitter hesabından fotoğrafı paylaşılırken, resmin altına "Gerçekleriniz bizim için Retro" açıklaması yapıldı.