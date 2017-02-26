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Kartal’a gönderme!

Sosyal medyadan iki yıldızlı mesaj gönderdiler

Kartal’a gönderme!
Galatasaray zorlu derbi maç öncesinde sosyal medyadan Beşiktaş'a gönderme yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın yıllar önce giydiği iki yıldızlı forma Twitter hesabından fotoğrafı paylaşılırken, resmin altına "Gerçekleriniz bizim için Retro" açıklaması yapıldı.
  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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