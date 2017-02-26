Golcülerin derbisi

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasarayile Beşiktaş arasında yarın oynanacak derbimaçta gözler her iki takımın golcülerinin üzerindeolacak. Beşiktaş ligdeki 21 maçta 43 golleen fazla fileleri havalandıran takım olurken, Galatasarayise 40 golle ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'taCenk Tosun, Anderson Talisca ve VincentAboubakar, bu sezon takımlarının ligde attığıgollerin yarısına yakınını kaydetti. Galatasaray'ıngollerinin yarısından fazlasını ise Yasin Öztekin,Eren Derdiyok, Lukas Podolski ve Bruma attı.
CENK TOSUN'U TUTANA AŞKOLSUN
Cenk Tosun, lig kariyerinin en iyi performansını 2016-2017'de ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcu, 16 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında önde bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Talisca, buna rağmen 6 golle Beşiktaş'ın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Aboubakar ise 4 gole imza koydu.
YASİN ÖZTEKİN ASLAN'IN KRALI
Sarı-kırmızılı takımın attığı 40 golün yüzde 70'ini Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Burma ve Podolski filelere gönderdi. Zaman zaman disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Yasin, takımı adına şu ana dek 9 kaydetti. Eren Derbiyok, ligde 8 kez fileleri havalandırdı. Eren, bu gollerin birini ligin ilk yarısında Beşiktaş'a karşı attı. Sarıkırmızılı ekipte Portekizli futbolcu Bruma, bu sezon 7 kez gol sevinci yaşadı. Alman yıldız Podolski'nin ise 4 golü bulunuyor.
DEPLASMAN MAÇLARI KARTAL'DAN SORULUR Süper Lig'in 22.haftasında Galatasarayile Beşiktaş'ı karşıkarşıya getirecek derbimüsabakası öncesi, siyah-beyazlı ekibin deplasmanperformansıdikkati çekiyor. Ligdeen yakın rakibi MedipolBaşakşehir'in 4puan önünde 47 puanlalider durumdabulunan Beşiktaş,deplasman maçlarındanen fazla puan çıkaranekip konumunda.
21 PUAN TOPLADI
Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Bu 11 dış saha maçında 17 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.