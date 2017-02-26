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Golcülerin si

43 golle ligin en golcü takımı. Onu 40 golle G.Saray izliyor. Beşiktaş’ın gollerinin yarısını 3 futbolcu, G.Saray’ın gollerinin yüzde 70’ini ise 4 futbolcu attı

Golcülerin derbisi
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak maçta gözler her iki takımın golcülerinin üzerinde olacak. Beşiktaş ligdeki 21 maçta 43 golle en fazla fileleri havalandıran takım olurken, Galatasaray ise 40 golle ikinci sırada bulunuyor. Beşiktaş'ta Cenk Tosun, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, bu sezon takımlarının ligde attığı gollerin yarısına yakınını kaydetti. Galatasaray'ın gollerinin yarısından fazlasını ise Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski ve Bruma attı.

CENK TOSUN'U TUTANA AŞKOLSUN
Cenk Tosun, lig kariyerinin en iyi performansını 2016-2017'de ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcu, 16 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında önde bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Talisca, buna rağmen 6 golle 'ın en golcü ikinci oyuncusu oldu. Aboubakar ise 4 gole imza koydu.

YASİN ÖZTEKİN ASLAN'IN KRALI
Sarı-kırmızılı takımın attığı 40 golün yüzde 70'ini Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Burma ve Podolski filelere gönderdi. Zaman zaman disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Yasin, takımı adına şu ana dek 9 kaydetti. Eren Derbiyok, ligde 8 kez fileleri havalandırdı. Eren, bu gollerin birini ligin ilk yarısında Beşiktaş'a karşı attı. Sarıkırmızılı ekipte Portekizli futbolcu Bruma, bu sezon 7 kez gol sevinci yaşadı. Alman yıldız Podolski'nin ise 4 golü bulunuyor.

DEPLASMAN MAÇLARI KARTAL'DAN SORULUR
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirecek derbi müsabakası öncesi, siyah- beyazlı ekibin deplasman performansı dikkati çekiyor. Ligde en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde 47 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, deplasman maçlarından en fazla puan çıkaran ekip konumunda.

21 PUAN TOPLADI
Bu sezon ligde 11 deplasman maçına çıkan Beşiktaş, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, hanesine 21 puan yazdırmayı başardı. Bu 11 dış saha maçında 17 gol atıp kalesinde 9 gol gördü.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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