Fırtına yine tekledi

Süper Lig'de Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 2. dakikada Mas'ın pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Rodallega kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı. 10'da Halil geriden gelen Volkan'a pasını verdi. Volkan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta Onur topa dokundu ve top direkten dışarıya gitti. 13'te Yusuf'un pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Kolombiyalı yıldız futbolcu Castillo kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak topu ayağından fazla açınca kaleci Serkan topu aldı. 20. dakikada Mustafa Akbaş'ın kaptırdığı top sonrası gelişen atakta Rangelov'un pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Amir Hadziahmetovic'in vuruşunu bordo-mavili takımın kalecisi Onur kurtardı.



İKİNCİ YARI BÜYÜK BİR HEYECAN YAŞANDI

47'deki serbest vuruşta Rangelov topu ağlara gönderdi ve Konyaspor'u 1-0 öne geçirdi. 54'te Olcay çalımlarla ceza sahasına girdi. Pasında Rodallega eşitlik golünü kaydetti. 78'de Olcay Şahan'ın şutu direğin hemen yanından dışarı çıktı. 84'te Douglas'ın frikiği direkten geri geldi.



YANAL: TARAFTARSIZ ASLA OLMUYOR!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Konyaspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "İki takım için de bugünkü maç kazanıldığında yukarılara oynamak adına öz güven olacaktı. Mağlup olmadık. Takımın oyunu iyiydi. Ancak seyircisiz oyun çok yavan oluyor. Böyle stadlarda bu oyunu oynamak daha farklı. Oyuncularıma teşükkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



STOPERE MUSTAFA GÖBEĞE MEDJANI

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Aytemiz Alanyaspor ile ligde oynanan karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 zorunlu değişiklikle takımını sahaya sürdü. Yanal, Atiker Konyaspor karşısında sakatlığı bulunan Durica ve kart cezalısı Okay Yokuşlu'nun yerine Mustafa Akbaş ile Medjani'ye forma verdi. Cezayirli futbolcu Medjani, Onazi ile birlikte ön liberoda görev yaptı.