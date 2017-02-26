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Fener'de Lens şüphesi

Advocaat ile birlikte Fener’e gelen Lens’in, Hollandalı hocanın kalmaması durumundaki tavrı merak ediliyor . Fener yönetimi şimdiden Lens’le anlaşma yoluna gidecek

Fenerde Lens şüphesi
Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sezon için takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeyi planlarken, Dick Advocaat'la sözleşme yenilenmemesiyle bir önemli sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir! Advocaat'ın takımın başına gelmesinden kısa bir süre sonra Hollandalı teknik adamın isteği ve gayretiyle Sunderland'dan kiralanan Lens, hocasının ayrılmasıyla 'de kalmama ihtimali ortaya çıktı. Advocaat'a çok bağlı bir oyuncu olan Lens için hemen devreye girmeyi planlayan Fener yönetimi önce yıldız oyuncuyla anlaşmayı sonra da İngiliz kulübünün kapısını çalmayı hesaplıyor.

BAŞKAN VE YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR
Ancak Advocaat'la yola devam edilmemesi durumunda Lens'in ikna edilmesi ciddi bir süreç olacak gibi görünüyor. Bunun için yönetim erken harekete geçecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin Lens'in performansından genel anlamda memnun olduğu ve mutlaka takımda tutulmasını istediği ifade edildi.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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