Fener'de Lens şüphesi

Fenerbahçe yönetimi önümüzdeki sezon için takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeyi planlarken, DickAdvocaat'la sözleşme yenilenmemesiyle bir önemli sıkıntıyla karşı karşıya kalabilir! Advocaat'ın takımın başına gelmesinden kısa bir süre sonra Hollandalı teknik adamın isteği ve gayretiyle Sunderland'dan kiralanan Lens, hocasının ayrılmasıyla Fenerbahçe'de kalmama ihtimali ortaya çıktı. Advocaat'a çok bağlı bir oyuncu olan Lens için hemen devreye girmeyi planlayan Fener yönetimi önce yıldız oyuncuyla anlaşmayı sonra da İngiliz kulübünün kapısını çalmayı hesaplıyor.
BAŞKAN VE YÖNETİM KALMASINI İSTİYOR Ancak Advocaat'la yola devam edilmemesi durumunda Lens'in ikna edilmesi ciddi bir süreç olacak gibi görünüyor. Bunun için yönetim erken harekete geçecek. Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimin Lens'in performansından genel anlamda memnun olduğu ve mutlaka takımda tutulmasını istediği ifade edildi.
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