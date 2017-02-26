Duran top golü yasak

Bu sezon ligin en çok kafa golü yiyen takımı olan Galatasaray'da teknik direktör IgorTudor takımın makus talihini değiştirmek istiyor.
ÇİZGİDE KALMA!
Derbi öncesinde en çok duran top savunması üzerinde duran Hırvat hoca, dünkü idmanda defans ve hücum oyuncularını özel olarak çalıştırdı. Futbolcularına hem adam adama hem de alan savunması yaptıran Tudor'un şakayla karışık olarak "Derbideduran toptan gol yemekyasak" ifadesini kullandığı öğrenildi. AurelienChedjou'nun takıma dönmesi duran top savunması konusunda Tudor'un elini güçlendirirken, genç hoca Muslera'ya da "Çıkabildiğin tüm toplara çık. Çizgide kalma" uyarısını yaptı.
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