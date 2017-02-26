Antalya’ya ağır darbe

Süper Lig'de ilk 4 sırayı hedefleyen Antalyaspor, AkhisarBelediyespor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Evsahibi Akhisar Belediye rakibi karşısında daha baskılı bir futbol sergilerken 23. dakikada Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Devre Akhisar Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
AKHİSAR ETKİLİYDİ
Maçın 49. dakikasında Aykut,Akhisar Belediyespor'u 2-0öne geçire n golü attı. Bu dakikadansonra oyundaki üstünlüğünüsürdüren Akhisar 73'teyine Özer'in golüyle karşılaşmayı
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