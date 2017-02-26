Antalya’ya ağır darbe

Süper Lig'de ilk 4 sırayı hedefleyen Antalyaspor, Akhisar Belediyespor'a deplasmanda 3-0 mağlup oldu. Evsahibi Akhisar Belediye rakibi karşısında daha baskılı bir futbol sergilerken 23. dakikada Özer Hurmacı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Devre Akhisar Belediyespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



AKHİSAR ETKİLİYDİ

Maçın 49. dakikasında Aykut, Akhisar Belediyespor'u 2-0 öne geçire n golü attı. Bu dakikadan sonra oyundaki üstünlüğünü sürdüren Akhisar 73'te yine Özer'in golüyle karşılaşmayı