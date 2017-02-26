Advocaat: İçimizde pes eden var mı!

Fenerbahçe Teknik DirektörüDick Advocaat, Gaziantep maçınınönemli olduğunu ve bu maçla birlikte seriyakalayarak yeni bir başlangıç yapabileceklerinisöyledi. Hollandalı teknik adam, "Buligde her takım her takmımı yenebilir.Şampiyonluk şansımız az ama imkansızdeğil. Bizim pes etmek gibi lüksümüzyok. Pes eden ve mücade etmekistemeyen varsa söylesin onu dinlendireyim.Gaziantepspor'u yenip ayağakalkmak zorundayız" diye konuştu.
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