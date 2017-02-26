Advocaat: İçimizde pes eden var mı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gaziantep maçının önemli olduğunu ve bu maçla birlikte seri yakalayarak yeni bir başlangıç yapabileceklerini söyledi. Hollandalı teknik adam, "Bu ligde her takım her takmımı yenebilir. Şampiyonluk şansımız az ama imkansız değil. Bizim pes etmek gibi lüksümüz yok. Pes eden ve mücade etmek istemeyen varsa söylesin onu dinlendireyim. Gaziantepspor'u yenip ayağa kalkmak zorundayız" diye konuştu.