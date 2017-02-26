7 maçtır zafere hasret

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında. Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan sarı- kırmızılı ekibin, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.
TABLO PARLAK DEĞİL
Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe veBeşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da,6'sı ise Süper Lig'de olmaküzere son 7 maçını galip tamamlayamayarakkötü bir seriye imzaatmış oldu. Galatasaray,bu 7 maçta 4 beraberlikve 3 yenilgi aldı. Galatasaray,son derbi galibiyetini,2014-2015 sezonuSüper Lig 33. haftasındaBeşiktaş'a karşı 2-0'lıkskorla elde etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.