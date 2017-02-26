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7 maçtır zafere hasret

Sarı-Kırmızılılar son 7 derbide kazanamazken, 3 yenilgi yaşadı. Cimbom son zaferi 24 Mayıs 2015‘te Beşiktaş önünde elde etti

7 maçtır zafere hasret
Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı ağırlamaya hazırlanan Galatasaray'ın son dönemdeki derbi karnesi beklentilerin çok uzağında. Şampiyonluk yarışında kalabilmek için Beşiktaş'ı yenmek zorunda olan sarı- kırmızılı ekibin, çıktığı son 7 derbide galibiyet alamaması dikkati çekiyor.

TABLO PARLAK DEĞİL
Sarı-Kırmızılı ekip, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı biri TFF Süper Kupa'da, 6'sı ise Süper Lig'de olmak üzere son 7 maçını galip tamamlayamayarak kötü bir seriye imza atmış oldu. Galatasaray, bu 7 maçta 4 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. , son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonu Süper Lig 33. haftasında Beşiktaş'a karşı 2-0'lık skorla elde etti.
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  • 26 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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