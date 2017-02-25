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Trabzon bastırdı kriz bitti

Konya Yönetimi, “ ile ilgisi yok. 11 bin taraftarımıza verilen cezaya tepki olarak bu kararı aldık” dedi. Trabzonspor Yönetimi bu karara büyük tepki gösterdi. Konyaspor, hatayı düzeltti. Biletleri 120 TL'ye indirdi.

Trabzon bastırdı kriz bitti

Konyaspor, cezası nedeniyle kendi taraftarlarının bir kısmının izleyemeyeceği maçta taraftarı için bilet fiyatlarını 900 TL olarak belirledi. Atiker Konyaspor yönetimine çok sert tepki gösteren Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Saral, "900 TL olarak açıklanan bilet fiyatlarını şiddetle kınıyoruz ve kabul etmiyoruz. 'Trabzonspor taraftarı kendilerine ayrılan yeri doldurup bizi baskı altına alır' düşüncesiyle alınan bir karardır" dedi. Bu açıklamalardan sonra akşam saatlerinde ise Kulüpler Birliği Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Bilet fiyatı kararının Konyaspor yönetim kurulunca bir kez daha gözden geçirilmesini arzu ve rica etmekteyim" açıklamasını yaptı.

KONYA RESMİ SİTEDEN AÇIKLAMA YAPTI
Açıklamadan kısa bir süre sonra ise Konyaspor, resmi internet sitesinden 900 TL olarak açıkladığı bilet fiyatlarını 120 TL'ye indirdiğini açıkladı. Açıklamada, "Konyaspor olarak bir süredir attığımız sporda centilmenlik adımlarının aksine, haksız ve orantısız cezalar alıyoruz. Konyaspor, bordo- mavili taraftarının mağdur olmaması amacıyla bilet fiyatını 120 TL'ye düşürmüştür" denildi.
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  • 25 Şubat 2017, Cumartesi
  • Gazete
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